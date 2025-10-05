október 5., vasárnap

Efogás

2 órája

Kegyetlen fiatalok támadtak egy férfira Dunaújvárosban, megverték és kirabolták – videóval

Címkék#Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság#bűncselekmény#rablás#támadás#Dunaújvárosban#elfogás

Két fiatal esett neki egy férinak október 2-án hajnalban Dunaújvárosban, az áldozatot megverték, majd kirabolták. Az ügyben megindított nyomozás gyors eredményt hozott, hamar elkapták a tetteseket.

A Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság a rendőrség honlapjaán számolt be a bűncselekményről, tájékoztatásukban leírták, hogy a bejelentés szerint Dunaújvárosban, a Balogh Ádám utcában egy férfit ismeretlen elkövetők megtámadtak. Az egyik támadó hátulról lefogta a sértettet, míg társa bántalmazta: megütötte, megrúgta, szemüvegét összetörte és értékei átadására szólította fel. A támadók pénzt, iratokat, bankkártyát és mobiltelefont vettek el, majd a rablók elmenekültek a helyszínről. 

rablók
A rablók kezén hamar kattant a bilincs
Fotó: Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság

A rendőrök azonnal helyszíni szemlét tartottak, a nyomozók pedig megkezdték az adatgyűjtést. A környéken rögzített kamerafelvételek alapján azonosították az elkövetőket. A gyors információgyűjtés eredményeként adat merült fel arra, hogy a két fiatal továbbra is Dunaújvárosban tartózkodik. 

A rablók órák alatt rendőrkézre kerültek

A feltételezést igazolta a helyszíni felderítés, a rendőrök 11 óra után nem sokkal elfogták a 18, illetve 14 éves fiúkat, akiknél még megtalálták a rablásból származó tárgyakat is.

A rendőrök az elkövetőket gyanúsítottként hallgatták ki, őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatásukat.

 

