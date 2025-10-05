Kegyetlen fiatalok támadtak egy férfira Dunaújvárosban, megverték és kirabolták – videóval

A Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság a rendőrség honlapjaán számolt be a bűncselekményről, tájékoztatásukban leírták, hogy a bejelentés szerint Dunaújvárosban, a Balogh Ádám utcában egy férfit ismeretlen elkövetők megtámadtak. Az egyik támadó hátulról lefogta a sértettet, míg társa bántalmazta: megütötte, megrúgta, szemüvegét összetörte és értékei átadására szólította fel. A támadók pénzt, iratokat, bankkártyát és mobiltelefont vettek el, majd a rablók elmenekültek a helyszínről.

A rablók kezén hamar kattant a bilincs

Fotó: Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság

A rendőrök azonnal helyszíni szemlét tartottak, a nyomozók pedig megkezdték az adatgyűjtést. A környéken rögzített kamerafelvételek alapján azonosították az elkövetőket. A gyors információgyűjtés eredményeként adat merült fel arra, hogy a két fiatal továbbra is Dunaújvárosban tartózkodik.

A rablók órák alatt rendőrkézre kerültek

A feltételezést igazolta a helyszíni felderítés, a rendőrök 11 óra után nem sokkal elfogták a 18, illetve 14 éves fiúkat, akiknél még megtalálták a rablásból származó tárgyakat is.

A rendőrök az elkövetőket gyanúsítottként hallgatták ki, őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatásukat.