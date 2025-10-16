október 16., csütörtök

„Nyiss egy számlát, csak pár napra kell!” Banki csalás Dunaújvárosban

#Székesfehérvári Járási Ügyészség#vádlott#dunaújvárosi#bűncselekmény

A Dunaújvárosi Járási Ügyészség pénzmosás bűntette miatt vádat emelt egy férfi ellen, aki egy ismerőse bűncselekményéből származó több mint kétmillió forintot vett fel és adott tovább. A pénzmosás ügyben a Székesfehérvári Járási Ügyészség sajtószóvivője, Jászberényiné dr. Király Teodóra adott tájékoztatást.

Duol.hu

A pénzmosás ügyében a vádirat szerint a férfi ismerőse 2024. december 4-én telefonon kereste meg a sértettet, és banki biztonsági dolgozónak adta ki magát. A csaló arra vette rá a nőt, hogy egy alkalmazást töltsön le a számítógépére, majd annak segítségével 2.200.000 forintot utaljon át – a gyanútlan nő a vádlott nevén lévő bankszámlára küldte a pénzt.

pénzmosás
A pénzmosás ügyében a Dunaújvárosi Járási Ügyészség indítványozott
Fotó: Phanphen Kaewwannarat

A pénzmosás ügyében indítvány született

A férfi a bankszámlát az ismerőse kérésére, az utalást megelőző napon nyitotta meg. A pénz beérkezése után két részletben felvette az összeget, majd átadta azt az ismerősének. Az ügyészség szerint a vádlott tisztában volt azzal, hogy a számlájára bűncselekményből származó pénz érkezett.

A Dunaújvárosi Járási Ügyészség a férfival szemben felfüggesztett börtönbüntetés és pénzbüntetés kiszabását indítványozta.

Volt cifra eset korábban is

Kibertámadás áldozata lett egymás után kétszer is egy dunaújvárosi vásárló. Klónozott webáruház az, amin keresztül ellopták a pénzét, s jutottak hozzá a bankszámlájához. Erről bővebben az alábbi cikkünkben olvashatnak.

