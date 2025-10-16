„Nyiss egy számlát, csak pár napra kell!” Banki csalás Dunaújvárosban

A pénzmosás ügyében a vádirat szerint a férfi ismerőse 2024. december 4-én telefonon kereste meg a sértettet, és banki biztonsági dolgozónak adta ki magát. A csaló arra vette rá a nőt, hogy egy alkalmazást töltsön le a számítógépére, majd annak segítségével 2.200.000 forintot utaljon át – a gyanútlan nő a vádlott nevén lévő bankszámlára küldte a pénzt.

Fotó: Phanphen Kaewwannarat

A pénzmosás ügyében indítvány született

A férfi a bankszámlát az ismerőse kérésére, az utalást megelőző napon nyitotta meg. A pénz beérkezése után két részletben felvette az összeget, majd átadta azt az ismerősének. Az ügyészség szerint a vádlott tisztában volt azzal, hogy a számlájára bűncselekményből származó pénz érkezett.

A Dunaújvárosi Járási Ügyészség a férfival szemben felfüggesztett börtönbüntetés és pénzbüntetés kiszabását indítványozta.

