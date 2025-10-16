október 16., csütörtök

Elfogás

52 perce

Néma segélykérés az étteremben, a pincér észrevette a bántalmazott nő jelzését

Címkék#erőszak#bántalmazás#segítség#segélykérés#agresszor#rendőrség#elfogás

Fejér vármegyében bántalmazta volt párja azt a nőt, aki egy balatoni étteremben a néma segélykérés jelét mutatta az ott dolgozóknak. Akik megértették a helyzetet és értesítették a rendőrséget – ismét működött a néma segélykérés.

Gallai Péter

Egy balatonboglári vendéglátóhelyre tért be vacsorázni egy négy fős társaság - két férfi és két nő - október 15-én este. A vacsora folyamán az egyik nő egy óvatlan pillanatban magára vonta a pincér figyelmét, majd a néma segélykérés jelét mutatva a segítségét kérte – számolt be róla a rendőrség honlapja.

néma segélykérés
A néma segélykérés egyezményes jele
Forrás: police.hu

A pincérnek ez elég volt, hogy megértse a helyzetet. Ő a munkatársát, munkatársa pedig a rendőrséget értesítette feltűnés nélkül. A körzeti megbízottak az étteremben igazoltatták a társaság tagjait. A segélykérő az intézkedést követően rögtön a mosdóba ment, ezzel lehetőséget teremtett, hogy a rendőrnővel a többiektől elkülönülten tudjon beszélni. Ekkor elmondta, hogy valóban segítséget szeretne kérni, mert a volt párja, akivel együtt érkezett, fizikai erőszakkal bántalmazta őt.

Az egyenruhások a 35 éves férfit elfogták és előállították a Fonyódi Rendőrkapitányságra. A bűncselekménnyel kapcsolatban megállapították, hogy a bántalmazás Fejér vármegyében, Sárkeresztúron történt, így haladéktalanul felvették a kapcsolatot a területileg illetékes Sárbogárdi Rendőrkapitányság munkatársaival, akik büntetőeljárást indítottak, az agresszort őrizetbe vették, és kezdeményezték a letartóztatását.

A néma segélykérésés akár életet is menthet

A néma segélykérés csupán egy aprócska mozdulat, ami egyszerre láthatatlan, de jól látható, néma, de mégis égbekiáltó, és képes arra, hogy két, akár vadidegen embert egy pillanatra összekössön, életet mentsen, vagy egy elkeseredett sorsot fordítson meg.

 

