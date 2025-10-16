52 perce
Néma segélykérés az étteremben, a pincér észrevette a bántalmazott nő jelzését
Fejér vármegyében bántalmazta volt párja azt a nőt, aki egy balatoni étteremben a néma segélykérés jelét mutatta az ott dolgozóknak. Akik megértették a helyzetet és értesítették a rendőrséget – ismét működött a néma segélykérés.
Egy balatonboglári vendéglátóhelyre tért be vacsorázni egy négy fős társaság - két férfi és két nő - október 15-én este. A vacsora folyamán az egyik nő egy óvatlan pillanatban magára vonta a pincér figyelmét, majd a néma segélykérés jelét mutatva a segítségét kérte – számolt be róla a rendőrség honlapja.
A pincérnek ez elég volt, hogy megértse a helyzetet. Ő a munkatársát, munkatársa pedig a rendőrséget értesítette feltűnés nélkül. A körzeti megbízottak az étteremben igazoltatták a társaság tagjait. A segélykérő az intézkedést követően rögtön a mosdóba ment, ezzel lehetőséget teremtett, hogy a rendőrnővel a többiektől elkülönülten tudjon beszélni. Ekkor elmondta, hogy valóban segítséget szeretne kérni, mert a volt párja, akivel együtt érkezett, fizikai erőszakkal bántalmazta őt.
Az egyenruhások a 35 éves férfit elfogták és előállították a Fonyódi Rendőrkapitányságra. A bűncselekménnyel kapcsolatban megállapították, hogy a bántalmazás Fejér vármegyében, Sárkeresztúron történt, így haladéktalanul felvették a kapcsolatot a területileg illetékes Sárbogárdi Rendőrkapitányság munkatársaival, akik büntetőeljárást indítottak, az agresszort őrizetbe vették, és kezdeményezték a letartóztatását.
A néma segélykérésés akár életet is menthet
A néma segélykérés csupán egy aprócska mozdulat, ami egyszerre láthatatlan, de jól látható, néma, de mégis égbekiáltó, és képes arra, hogy két, akár vadidegen embert egy pillanatra összekössön, életet mentsen, vagy egy elkeseredett sorsot fordítson meg.
Bűnmegelőzési kampányt hirdet az ORFKA magyar köztudatba a rendőrség egy olyan, nemzetközi porondon feltűnt segítségkérő jelzést vezet be, amellyel a kiszolgáltatott helyzetben lévő emberek akár némán is jelezni tudják, hogy veszélyben vannak.