Néma segélykérés az étteremben, a pincér észrevette a bántalmazott nő jelzését

Egy balatonboglári vendéglátóhelyre tért be vacsorázni egy négy fős társaság - két férfi és két nő - október 15-én este. A vacsora folyamán az egyik nő egy óvatlan pillanatban magára vonta a pincér figyelmét, majd a néma segélykérés jelét mutatva a segítségét kérte – számolt be róla a rendőrség honlapja.

A néma segélykérés egyezményes jele

Forrás: police.hu

A pincérnek ez elég volt, hogy megértse a helyzetet. Ő a munkatársát, munkatársa pedig a rendőrséget értesítette feltűnés nélkül. A körzeti megbízottak az étteremben igazoltatták a társaság tagjait. A segélykérő az intézkedést követően rögtön a mosdóba ment, ezzel lehetőséget teremtett, hogy a rendőrnővel a többiektől elkülönülten tudjon beszélni. Ekkor elmondta, hogy valóban segítséget szeretne kérni, mert a volt párja, akivel együtt érkezett, fizikai erőszakkal bántalmazta őt.

Az egyenruhások a 35 éves férfit elfogták és előállították a Fonyódi Rendőrkapitányságra. A bűncselekménnyel kapcsolatban megállapították, hogy a bántalmazás Fejér vármegyében, Sárkeresztúron történt, így haladéktalanul felvették a kapcsolatot a területileg illetékes Sárbogárdi Rendőrkapitányság munkatársaival, akik büntetőeljárást indítottak, az agresszort őrizetbe vették, és kezdeményezték a letartóztatását.

A néma segélykérésés akár életet is menthet