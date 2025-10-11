október 11., szombat

Útlezárás

25 perce

Mentőhelikopter szállt le Dunaújvárosban, súlyos baleset történt - videóval

Címkék#baleset#rendőrség#rolleres#mentőhelikopter#kerékpár

Szombaton délelőtt baleset történt a Köztársaság úton Dunaújvárosban. Egy rolleres és kerékpáros ütközött össze, a helyszínre mentőhelikopter is érkezett.

Gallai Péter

A baleset Dunaújvárosban a Köztársaság úton történt, az Aranyvölgyi és a Derkovits utca között, amit a rendőrség lezárt. Meg nem erősített információk szerint egy rolleres ütközött biciklissel. Az viszont tény, hogy a helyszínre a földi mentőegységek melllett mentőhelikopter is érkezett, ami az iskola udvarán szállt le. Majd fél tizenkettőkör emelkedett a magasba.

mentőhelikopter
A balesethez mentőhelikoptert is riasztottak
Fotó: HL

Az ügyben hivatalos tájékoztatásért a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitánysághoz és az Országos Mentőszolgálathoz fordultunk, amint befut válaszuk, frissítjük cikkünket.

Fotó: Horváth László
Fotó: Horváth László

 

 

