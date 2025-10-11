Mentőhelikopter szállt le Dunaújvárosban, súlyos baleset történt - videóval

A baleset Dunaújvárosban a Köztársaság úton történt, az Aranyvölgyi és a Derkovits utca között, amit a rendőrség lezárt. Meg nem erősített információk szerint egy rolleres ütközött biciklissel. Az viszont tény, hogy a helyszínre a földi mentőegységek mellett mentőhelikopter is érkezett, ami az iskola udvarán szállt le. Majd fél tizenkettőkor emelkedett a magasba.

A balesethez mentőhelikoptert is riasztottak

Fotó: Horváth László

Az ügyben hivatalos tájékoztatásért a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitánysághoz és az Országos Mentőszolgálathoz fordultunk, amint befut válaszuk, azt is közöljük majd.

