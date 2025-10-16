Megerőszakolta a lányát, ennyi évet kapott

A vádirat szerint a vádlott és élettársa kapcsolatából három gyermek született. A férfi italozása miatt a kapcsolatuk 2006 körül megromlott: gyakori féltékenységi jelenetek és erőszakos viselkedés jellemezte. A vádlott nem engedte dolgozni az élettársát, rendszeresen bántalmazta, szidalmazta és megöléssel fenyegette, miközben a család anyagi ellátását is elhanyagolta. A nő és a gyermekek hosszú éveken át félelemben éltek és megerőszakolta a lányát.

Fotó: illusztráció

A férfi 2022 nyarától 2023 áprilisáig a 2008-ban született lányával több alkalommal, erőszakkal szexuális cselekményt végzett, és megfenyegette, hogy ha bárkinek elmondja, megöli a családot.

A Székesfehérvári Törvényszék korábban 17 év fegyházbüntetésre, 10 év közügyektől eltiltásra ítélte a vádlottat, valamint véglegesen megtiltotta, hogy kiskorúakkal kapcsolatba kerülő munkát végezzen. A bíróság kizárta a feltételes szabadságra bocsátás lehetőségéből is.

Az ítélet ellen az ügyész súlyosítást, a vádlott és védője pedig felmentést kért.

A Győri Ítélőtábla a fellebbviteli főügyészség indítványával egyetértve a büntetést három évvel megemelte, így a férfi összesen 20 év fegyházbüntetést kapott.

A bíróság indoklása szerint a vádlott nemcsak a jogszabályokat, hanem „a legalapvetőbb erkölcsi normákat” is hosszú időn át semmibe vette, ezért indokolt volt a szigorúbb ítélet.

