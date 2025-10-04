október 4., szombat

Ügyészi tájékoztatás

1 órája

Ismerősét akarta megölni egy férfi Fejérben – letartóztatták

Egy bicskei férfi ellen indult eljárás emberölés kísérlete miatt. A hatóságok szerint meg akarta ölni egyik ismerősét, akire előbb rátámadt, majd egy vascsővel is megütötte. A Székesfehérvári Járásbíróság elrendelte a gyanúsított letartóztatását.

Bicskén történt az eset, amikor egy férfi meg akarta ölni egyik ismerősét. A támadás közben a sértettnek sikerült elmenekülnie, de a gyanúsított többször is rátámadt, még a mentőautót is megütötte. A bíróság elrendelte a férfi letartóztatását.

Egy férfi meg akarta ölni egyik ismerősét
Egy férfi meg akarta ölni egyik ismerősét

Egy férfi meg akarta ölni egyik ismerősét

A gyanú szerint a férfi 2025. szeptember 23-án este három nő ismerősével italozott. A szeszesital-fogyasztást követően szóváltás alakult ki, ekkor a férfi megragadta egyikük torkát, fojtogatta, és közölte vele, hogy megöli. A nőnek sikerült kiszabadulnia és kimenekülnie a házból, ám a gyanúsított egy faléccel, majd egy másfél méteres vascsővel próbálta megütni, miközben tovább fenyegette.

A nő végül el tudott menekülni, segítségért kiáltott, majd a szomszédok hívták a rendőrséget. A gyanúsított azonban nem adta fel: ismét rátámadt a sértettre, többször megütötte, sőt még a helyszínre érkező mentőautót is megütötte.

Súlyos következmények is lehettek volna

A bántalmazás következtében a nő 8 napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett, de a támadás jellege, különösen a fejet ért ütés, akár súlyosabb sérüléshez vagy halálhoz is vezethetett volna.

Szökés és bűnismétlés veszélye

Az ügyészség kiemelte: a férfi büntetett előéletű, és a legutóbbi ítélet után röviddel követett el újabb bűncselekményt. Állandó lakóhellyel sem rendelkezik, így fennáll a szökés, elrejtőzés veszélye, emellett reális a kockázata annak is, hogy megpróbálná befolyásolni a tanúkat.

A gyanúsított által elkövetett cselekmény büntetési tétele 5-től 15 évig terjedő szabadságvesztés lehet.

