Fejér lángokban: több tucat otthon vált lakhatatlanná

A lakástűz, lakástüzek idén négy ember életét követelték, hárommal többet, mint 2024-ben, és tizennyolcan megsérültek a tűzesetekben. A lángok eloltásához összesen 156 és fél órányi munkára és 479 tűzoltójármű bevetésére volt szükség. Az év első kilenc hónapjában mintegy 3 ezer négyzetméternyi épített terület semmisült meg, 30 otthon vált lakhatatlanná, és 70 embernek kellett elhagynia az otthonát Fejér vármegyében - derült ki a katasztrófavédelem közleményéből.

Fejérben 216 lakástűz pusztított idén, négyen meghaltak, tizennyolcan megsérültek. Egyik házban sem volt füstérzékelő – pedig életeket menthetne.

Fotó: Bujdos Tibor

Füstérzékelő nélkül minden lakástűz halálos veszélyt rejt

A 216 tűzzel érintett ház közül egyben sem volt füstérzékelő, pedig ezek az eszközök életeket menthetnek. A lakástűz korai észlelése lehetővé teszi a gyors menekülést vagy a tűzoltók időbeni riasztását. A hatóságok szerint minden háztartásban érdemes füstérzékelőt felszerelni – különösen a konyhában, hálószobában és nappaliban.

Fejérben a tüzek 14 százaléka a kéményben, 12 százaléka a konyhában, 7 százaléka a tárolóban, 6 százaléka pedig a hálószobában keletkezett. A leggyakoribb okok az elektromos hibák, fűtőeszköz-meghibásodások, valamint a nyílt láng és a főzés voltak. Több tűz avar- vagy szemétégetés során terjedt át a lakóépületre.

Lakástüzek száma Magyarországon, 2000-2024 Forrás: MTI

Vizsgálatok, figyelmeztetések és megelőzés

A Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság kilenc tűzvizsgálati eljárást indított az esetek pontos okainak feltárására, három helyszínen pedig felmerült a szándékos gyújtogatás gyanúja. Tíz házban gázpalackok, egy esetben napelemek nehezítették az oltást.

A hatóságok felhívják a figyelmet arra is, hogy szén-monoxid-érzékelőt is érdemes telepíteni. Idén 24 alkalommal riasztották a tűzoltókat szén-monoxid miatt – ez hattal kevesebb, mint tavaly. Egy ember szenvedett mérgezést. A szakemberek szerint minden nyílt lánggal működő készülék mellé javasolt érzékelőt szerelni, és biztosítani kell a helyiségek folyamatos szellőzését.

Tűz pusztított a szomszéd településen

Mint azt korábban megírtuk, jelentős anyagi kárral járó lakástűz volt április 14-én Mezőfalván. A József nádor utca egyik családi házában keletkezett tűz a helyszíni információk szerint az elektromos hálózat meghibásodásából történhetett. Az esetről és annak körülményeiről bővebben itt olvashatnak. Az akkor készült fotóinkat az alábbi galériában tekinthetik meg.