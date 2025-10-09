október 9., csütörtök

Katasztrófavédelem

1 órája

Fejér lángokban: több tucat otthon vált lakhatatlanná

Címkék#Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság#tűz#katasztrófavédelem#lakástűz

Egyre több lakástűz pusztít Fejér vármegyében: október elsejéig 216 lakóépület gyulladt ki, ami 45-tel több, mint a tavalyi év azonos időszakában. Az ingatlanokban pusztító lakástűz eloltása összességében 156 és fél órát vett igénybe.

Duol.hu

A lakástűz, lakástüzek idén négy ember életét követelték, hárommal többet, mint 2024-ben, és tizennyolcan megsérültek a tűzesetekben. A lángok eloltásához összesen 156 és fél órányi munkára és 479 tűzoltójármű bevetésére volt szükség. Az év első kilenc hónapjában mintegy 3 ezer négyzetméternyi épített terület semmisült meg, 30 otthon vált lakhatatlanná, és 70 embernek kellett elhagynia az otthonát Fejér vármegyében - derült ki a katasztrófavédelem közleményéből.

lakástűz
 Fejérben 216 lakástűz pusztított idén, négyen meghaltak, tizennyolcan megsérültek. Egyik házban sem volt füstérzékelő – pedig életeket menthetne.
Fotó: Bujdos Tibor

Füstérzékelő nélkül minden lakástűz halálos veszélyt rejt

A 216 tűzzel érintett ház közül egyben sem volt füstérzékelő, pedig ezek az eszközök életeket menthetnek. A lakástűz korai észlelése lehetővé teszi a gyors menekülést vagy a tűzoltók időbeni riasztását. A hatóságok szerint minden háztartásban érdemes füstérzékelőt felszerelni – különösen a konyhában, hálószobában és nappaliban.

Fejérben a tüzek 14 százaléka a kéményben, 12 százaléka a konyhában, 7 százaléka a tárolóban, 6 százaléka pedig a hálószobában keletkezett. A leggyakoribb okok az elektromos hibák, fűtőeszköz-meghibásodások, valamint a nyílt láng és a főzés voltak. Több tűz avar- vagy szemétégetés során terjedt át a lakóépületre.

Lakástüzek száma Magyarországon, 2000-2024 Forrás: MTI

Vizsgálatok, figyelmeztetések és megelőzés

A Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság kilenc tűzvizsgálati eljárást indított az esetek pontos okainak feltárására, három helyszínen pedig felmerült a szándékos gyújtogatás gyanúja. Tíz házban gázpalackok, egy esetben napelemek nehezítették az oltást.

A hatóságok felhívják a figyelmet arra is, hogy szén-monoxid-érzékelőt is érdemes telepíteni. Idén 24 alkalommal riasztották a tűzoltókat szén-monoxid miatt – ez hattal kevesebb, mint tavaly. Egy ember szenvedett mérgezést. A szakemberek szerint minden nyílt lánggal működő készülék mellé javasolt érzékelőt szerelni, és biztosítani kell a helyiségek folyamatos szellőzését.

Tűz pusztított a szomszéd településen

Mint azt korábban megírtuk, jelentős anyagi kárral járó lakástűz volt április 14-én Mezőfalván. A József nádor utca egyik családi házában keletkezett tűz a helyszíni információk szerint az elektromos hálózat meghibásodásából történhetett. Az esetről és annak körülményeiről bővebben itt olvashatnak. Az akkor készült fotóinkat az alábbi galériában tekinthetik meg.

Tűz volt Mezőfalván hétfő reggel

Fotók: Horváth László

 

