2 órája
Kitüntették a Fejér vármegyei alezredest, aki életét a szolgálatnak szentelte
Nemzeti ünnepünk, október 23-a alkalmából rangos elismerésben részesült dr. Bárdos Zoltán tűzoltó alezredes, a Fejér Vármegyei Védelmi Bizottság Titkárságának vezetője.
Fotó: Fejér Vármegyei Kormányhivatal
Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter a Honvédelemért Kitüntető Cím III. fokozatát adományozta számára, elismerve a honvédelem érdekében huzamos időn át végzett kiemelkedő munkáját, valamint a Magyar Honvédség nyugállományú tagjainak szervezeteiért tett áldozatos tevékenységét - adta hírül a vármegyei katasztrófavédelem hétfőn.
Az elismerést október 22-én, a Stefánia Palota – Honvéd Kulturális Központban rendezett ünnepségen adták át ünnepélyes keretek között.
