Kitüntették a Fejér vármegyei alezredest, aki életét a szolgálatnak szentelte

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter a Honvédelemért Kitüntető Cím III. fokozatát adományozta számára, elismerve a honvédelem érdekében huzamos időn át végzett kiemelkedő munkáját, valamint a Magyar Honvédség nyugállományú tagjainak szervezeteiért tett áldozatos tevékenységét - adta hírül a vármegyei katasztrófavédelem hétfőn.

Az elismerést október 22-én, a Stefánia Palota – Honvéd Kulturális Központban rendezett ünnepségen adták át ünnepélyes keretek között.