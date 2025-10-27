október 27., hétfő

Katasztrófavédelem

2 órája

Kitüntették a Fejér vármegyei alezredest, aki életét a szolgálatnak szentelte

Nemzeti ünnepünk, október 23-a alkalmából rangos elismerésben részesült dr. Bárdos Zoltán tűzoltó alezredes, a Fejér Vármegyei Védelmi Bizottság Titkárságának vezetője.

Kitüntették a Fejér vármegyei alezredest, aki életét a szolgálatnak szentelte

Fotó: Fejér Vármegyei Kormányhivatal

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter a Honvédelemért Kitüntető Cím III. fokozatát adományozta számára, elismerve a honvédelem érdekében huzamos időn át végzett kiemelkedő munkáját, valamint a Magyar Honvédség nyugállományú tagjainak szervezeteiért tett áldozatos tevékenységét - adta hírül a vármegyei katasztrófavédelem hétfőn.

Az elismerést október 22-én, a Stefánia Palota – Honvéd Kulturális Központban rendezett ünnepségen adták át ünnepélyes keretek között.

