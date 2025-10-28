35 perce
Lángok, hibák, tanulságok – rendhagyó tárlat lesz Dunaújvárosban
Október 29-én nyílik kiállítás a lakástüzekről Dunaújvárosban, amely a tűzesetek valódi példáin keresztül hívja fel a figyelmet a megelőzés fontosságára.
A Fejér Vármegyei Tűzmegelőzési Bizottság által szervezett kiállítás a lakástüzekről azzal a céllal jön létre, hogy a lakosságot és a gyerekeket is megtanítsa a legfontosabb tűzvédelmi ismeretekre.
Lángok nyomában – kiállítás a lakástüzekről a Munkásművelődési Központban
Fejér vármegyében évente mintegy 270–280 otthonban keletkezik tűz, legtöbbször elektromos hiba, nyílt láng vagy a fűtési rendszer hibája miatt. A tűzesetek több mint fele a fűtési szezonban történik, leggyakrabban a kéményben, a konyhában vagy a hálószobában csapnak fel a lángok.
A kiállítás képekkel illusztrált, valós eseteket mutat be, ugyanakkor hasznos tanácsokkal is szolgál a megelőzés érdekében. A szervezők célja, hogy a rendezvény ne csupán elgondolkodtasson, hanem konkrét ismereteket is adjon arról, miként előzhetők meg a tragédiák.
A tárlat a dunaújvárosi Munkásművelődési Központban (MMK) lesz megtekinthető október 29-én, szerdán, 14 órától, ünnepélyes megnyitó keretében. A kiállítás később több településre is ellátogat, valamint elektronikus formában is elérhető lesz a Tűzmegelőzési Bizottság honlapján.
Növekvő számok
Egyre több lakástűz pusztít Fejér vármegyében: október elsejéig 216 lakóépület gyulladt ki, ami 45-tel több, mint a tavalyi év azonos időszakában. Az ingatlanokban pusztító lakástűz eloltása összességében 156 és fél órát vett igénybe. Erről bővebben az alábbi cikkünkben olvashatnak.
