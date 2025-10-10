Baleset
35 perce
Két személyautó karambolozott a 6-os főúton, forgalomkorlátozás várható
Összeütközött két személyautó a 6-os főúton, Adony határában. A járművekben egy-egy ember utazott, mindketten ki tudtak szállni. A pusztaszabolcsi hivatásos tűzoltók áramtalanították a gépkocsikat. A baleset helyszínén forgalomkorlátozás lehet - tájékoztat a Katasztrófavédelem VÉSZ alkalmazása.
