október 8., szerda

Koppány névnap

12°
+15
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Katasztrófavédelem

1 órája

Robbanás és tűz Fejér vármegyében – két otthon is veszélybe került egy nap alatt

Címkék#veszély#tűz#fejér vármegye#tűzeset

A fűtési időszak elején két súlyos eset is történt Fejér vármegyében. Pusztaszabolcson kazánrobbanás történt, Seregélyesen pedig egy kazánház gyulladt ki – tájékoztatott Szabó-Bisztricz Anett tűzoltó százados, a Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője.

Duol.hu

A fűtési időszakban sok esetben a fűtési rendszer hibája vagy a tüzelő helytelen tárolása vezet tűzhöz, ám figyelmetlenség miatt is megtörténhet a baj. Október 6-án reggel egy családi ház kazánhelyiségében felrobbant a vegyes tüzelésű kazán Pusztaszabolcson, azaz kazánrobbanás történt. A tüzelőberendezés közelében lévő éghető anyagok meggyulladtak. A lángokat a pusztaszabolcsi hivatásos és önkéntes tűzoltók eloltották. A mentők az ingatlan lakóját kivizsgálásra kórházba szállították. Délután Seregélyesen teljes terjedelmében égett egy ötven négyzetméteres kazánház, amelyben tüzelőanyagot is tároltak. A lángokat légzőkészülékben, vízsugarakkal fékezték meg a székesfehérvári hivatásos tűzoltók.

kazánrobbanás
Míg Pusztaszabolcson kazánrobbanás történt, Seregélyesen teljes terjedelmében égett egy ötven négyzetméteres kazánház
Fotó: Varga Csaba tűzoltó főtörzsőrmester, székesfehérvári hivatásos tűzoltó-parancsnokság

A hasonló tűzesetek megelőzése érdekében

A vegyes tüzelésű kazánoknál a tűzteret begyújtás előtt takarítsuk ki, és ürítsük ki a hamutálcát is. A megmaradt salakot fém vödörbe gyűjtsük, és legalább 24 óra elteltével borítsuk a gyűjtőtárolóba.

A legtöbb probléma abból adódik, ha a tűztér ajtaja nem zár rendesen, vagy résnyire nyitva marad. Ilyenkor egy kicsapó láng vagy egy kipattanó szikra miatt begyulladhatnak a közeli éghető anyagok. 

  • A kazán ajtaját mindig csukjuk be! 
  • A gyújtóst, újságpapírt ne a tüzelőberendezés közelében tároljuk, és csak annyi tűzifát tartsunk a helyiségben, amennyi néhány órára elegendő.
  • Soha ne locsoljuk be a tüzelőanyagot benzinnel vagy gázolajjal! 

Ezek éghető folyadékok, gőzeik belobbanhatnak, súlyos sérülést és gyorsan terjedő tüzet okozva.

Karbantartással és odafigyeléssel a kazánrobbanások is megelőzhetők

A régebbi nyitott, gravitációs fűtésű rendszereknél a karbantartás hiánya okozhat bajt, míg az újabb zárt rendszereknél az áramszünet miatti szivattyúleállás vagy a biztonsági szelep meghibásodása jelenthet veszélyt.
Kombinált, gáz- és vegyes tüzelésű rendszereknél a vízkeringetést biztosító golyóscsap átállításának elmulasztása okozhat robbanást a keletkező túlnyomás miatt.

Forrás: Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Még több kék hír

Olvasta már a biztonsági tippeket a fűtési szezonra?

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu