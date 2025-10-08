Robbanás és tűz Fejér vármegyében – két otthon is veszélybe került egy nap alatt

A fűtési időszakban sok esetben a fűtési rendszer hibája vagy a tüzelő helytelen tárolása vezet tűzhöz, ám figyelmetlenség miatt is megtörténhet a baj. Október 6-án reggel egy családi ház kazánhelyiségében felrobbant a vegyes tüzelésű kazán Pusztaszabolcson, azaz kazánrobbanás történt. A tüzelőberendezés közelében lévő éghető anyagok meggyulladtak. A lángokat a pusztaszabolcsi hivatásos és önkéntes tűzoltók eloltották. A mentők az ingatlan lakóját kivizsgálásra kórházba szállították. Délután Seregélyesen teljes terjedelmében égett egy ötven négyzetméteres kazánház, amelyben tüzelőanyagot is tároltak. A lángokat légzőkészülékben, vízsugarakkal fékezték meg a székesfehérvári hivatásos tűzoltók.

Fotó: Varga Csaba tűzoltó főtörzsőrmester, székesfehérvári hivatásos tűzoltó-parancsnokság

A hasonló tűzesetek megelőzése érdekében

A vegyes tüzelésű kazánoknál a tűzteret begyújtás előtt takarítsuk ki, és ürítsük ki a hamutálcát is. A megmaradt salakot fém vödörbe gyűjtsük, és legalább 24 óra elteltével borítsuk a gyűjtőtárolóba.

A legtöbb probléma abból adódik, ha a tűztér ajtaja nem zár rendesen, vagy résnyire nyitva marad. Ilyenkor egy kicsapó láng vagy egy kipattanó szikra miatt begyulladhatnak a közeli éghető anyagok.

A kazán ajtaját mindig csukjuk be!

A gyújtóst, újságpapírt ne a tüzelőberendezés közelében tároljuk, és csak annyi tűzifát tartsunk a helyiségben, amennyi néhány órára elegendő.

Soha ne locsoljuk be a tüzelőanyagot benzinnel vagy gázolajjal!

Ezek éghető folyadékok, gőzeik belobbanhatnak, súlyos sérülést és gyorsan terjedő tüzet okozva.

Karbantartással és odafigyeléssel a kazánrobbanások is megelőzhetők

A régebbi nyitott, gravitációs fűtésű rendszereknél a karbantartás hiánya okozhat bajt, míg az újabb zárt rendszereknél az áramszünet miatti szivattyúleállás vagy a biztonsági szelep meghibásodása jelenthet veszélyt.

Kombinált, gáz- és vegyes tüzelésű rendszereknél a vízkeringetést biztosító golyóscsap átállításának elmulasztása okozhat robbanást a keletkező túlnyomás miatt.

