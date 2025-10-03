1 órája
Szigorították a kábítószer kereskedelem miatt elítélt férfiak büntetését
Súlyosabb ítéletet kaptak azok a férfiak, akiket droggal kapcsolatos bűncselekmények miatt állítottak bíróság elé. A kábítószer kereskedelem és birtoklás miatt kiszabott büntetéseket a Győri Ítélőtábla emelte meg.
A Győri Ítélőtábla helyt adott az ügyészség indítványának, és súlyosította annak a két férfinak a büntetését, akiket kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények miatt ítéltek el. A kábítószer kereskedelem miatt hozott döntést a Győri Ítélőtábla szeptember végén hirdette ki.
Kábítószer kereskedelem: hosszabb fegyházbüntetés vár a vádlottakra
A vádirat szerint a vádlottak 2022 februárjában egy benzinkúton találkoztak, ahol az egyik férfi átadta a másiknak a kábítószert. A lefoglalt anyag hatóanyagtartalma közel háromszorosan meghaladta azt a mennyiséget, amely már a legsúlyosabban minősíti a bűncselekményt. Néhány órával később a drogot átvevő férfit igazoltatták, aki megpróbált elmenekülni, futás közben eldobta a kábítószert, ám a rendőrök elfogták, a csomagot pedig megtalálták.
A Székesfehérvári Törvényszék első fokon hat év fegyházbüntetésre ítélte a kábítószert átadó férfit, míg a kábítószert átvevő társát öt év fegyházbüntetésre sújtotta. Az ügyészség azonban súlyosítást kért, míg a vádlottak és védőik részben felmentésért, részben enyhítésért fellebbeztek.
A Győri Ítélőtábla 2025. szeptember 30-án kihirdetett döntésében az ügyészség álláspontját osztotta, tekintettel arra is, hogy a férfiakkal szemben korábban is folyt eljárás kábítószerrel összefüggő bűncselekmények miatt.
Ezért a szabadságvesztés időtartamát az átadónál 7 év 6 hónapra, az átvevőnél pedig 6 év 6 hónapra emelték.