Szigorították a kábítószer kereskedelem miatt elítélt férfiak büntetését

A Győri Ítélőtábla helyt adott az ügyészség indítványának, és súlyosította annak a két férfinak a büntetését, akiket kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények miatt ítéltek el. A kábítószer kereskedelem miatt hozott döntést a Győri Ítélőtábla szeptember végén hirdette ki.

A kábítószer kereskedelem és birtoklás miatt a szabadságvesztés tartama 7,5, illetve 6,5 évre emelkedett

Fotó: Shutterstock

Kábítószer kereskedelem: hosszabb fegyházbüntetés vár a vádlottakra

A vádirat szerint a vádlottak 2022 februárjában egy benzinkúton találkoztak, ahol az egyik férfi átadta a másiknak a kábítószert. A lefoglalt anyag hatóanyagtartalma közel háromszorosan meghaladta azt a mennyiséget, amely már a legsúlyosabban minősíti a bűncselekményt. Néhány órával később a drogot átvevő férfit igazoltatták, aki megpróbált elmenekülni, futás közben eldobta a kábítószert, ám a rendőrök elfogták, a csomagot pedig megtalálták.

A Székesfehérvári Törvényszék első fokon hat év fegyházbüntetésre ítélte a kábítószert átadó férfit, míg a kábítószert átvevő társát öt év fegyházbüntetésre sújtotta. Az ügyészség azonban súlyosítást kért, míg a vádlottak és védőik részben felmentésért, részben enyhítésért fellebbeztek.

A Győri Ítélőtábla 2025. szeptember 30-án kihirdetett döntésében az ügyészség álláspontját osztotta, tekintettel arra is, hogy a férfiakkal szemben korábban is folyt eljárás kábítószerrel összefüggő bűncselekmények miatt.