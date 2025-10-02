Kábítószer kereskedelem a javából, egész Dunaújvárost teleszórta anyaggal a díler

A Dunaújvárosi Járási Ügyészség vádat emelt egy férfival szemben, aki a vád szerint jelentős mennyiségben árusított kábítószert és új pszichoaktív anyagokat. Kábítószer kereskedelem miatt emeltek vádat ellene.

Fotó: Shutterstock/illusztráció

Kábítószer kereskedelem miatt kell felelnie

Az ügyészség tájékoztatása szerint a férfi 2024 márciusától egészen decemberig rendszeresen értékesítette az illegális szereket Dunaújvárosban. A vádirat alapján a lakásán tárolta, adagolta és csomagolta az anyagokat, majd több embernek is eladta azokat. A vevők többsége készpénzzel fizetett, ám előfordult olyan eset is, amikor a vásárló autójavítással egyenlítette ki a „kristály” árát.

A férfi az eljárás kezdete óta letartóztatásban van. Az ügyészség börtön- és pénzbüntetés kiszabását indítványozta, valamint a kábítószer-kereskedelemből származó vagyon elkobzását és a közügyektől való eltiltást is kezdeményezte.

A vádlott bűnösségéről a Dunaújvárosi Járásbíróság fog dönteni.

