Botrányos közlekedési magatartások – razziák és balesetek a figyelem középpontjában

A közlekedők sokszor figyelmen kívül hagyják az alapvető szabályokat, miközben az ittas vezetés és a figyelemelvonó magatartások balesetekhez vezethetnek. A Magyar Rendőrség közlése szerint a szabályszegők kiszűréséért és a közlekedés biztonságának növeléséért továbbra is fokozottan lépnek fel.

A rendőrség munkatársai szerint a szonda most nem mutatott pozitív értéket. Csökkenőben az ittas vezetés?

Fotó: Fejér vármegyei rendőrség

Ittas vezetés helyett más szabálysértések kerültek előtérbe

Az ellenőrzések keretében 174 sofőr relatív szondavizsgálaton esett át, de egyik eset sem jelezett pozitív eredményt. Ugyanakkor több egyéb szabálysértés is felszínre került: 15 járművezető tilos jelzésnél hajtott be kereszteződésbe, 9 nem használta a biztonsági övet, egy sofőr jogosítvány nélkül vezetett, továbbá hat helyszíni bírságot szabtak ki.

Ismét jön Roadpol

A rendőrség bejelentette, hogy október 6. és 12. között országos akció indul „Figyelj az útra!” címmel, amelynek középpontjában a menet közbeni mobiltelefon-használat és más figyelemelvonó tevékenységek vizsgálata áll.

A témával összefüggésben a Feol.hu arra is rámutat, hogy a gyorshajtások száma rendkívül magas: a traffipax munkájának eredményeként 1605 gyorshajtást regisztráltak egy hét alatt Fejér vármegyében. Emellett 228 esetben kellett intézkedni a biztonsági öv használatának elmulasztása miatt, és 7 sofőrnél mutatták ki az alkoholfogyasztást.

