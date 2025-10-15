október 15., szerda

Teréz névnap

12°
+17
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Friss!

1 órája

Három embert ért baleset Dunaújvárosban

Címkék#baleset#Papírgyári út#Vasmű út#Dunaújvárosban

A Vasmű út és a Papírgyári út kereszteződésében dolgoznak a tűzoltók - tájékoztat a VÉSZ alkalmazás.

Duol.hu
Három embert ért baleset Dunaújvárosban

Fotó: Horváth László - duol.hu

Összeütközött két személygépkocsi Dunaújvárosban, a Vasmű út és a Papírgyári út kereszteződésében. Az autókban összesen három ember utazott, akik ki tudtak szállni a járművekből, személyi sérülés a helyszínről származó információink szerint nem történt. A helyi hivatásos tűzoltók áramtalanították a személyautókat. Az érintett útszakaszon ideiglenesen forgalmi akadályra lehet számítani.

Fotó: Horváth László - duol.hu
Fotó: Horváth László - duol.hu

Még több kék hír itt

 

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu