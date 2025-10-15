Három embert ért baleset Dunaújvárosban

Összeütközött két személygépkocsi Dunaújvárosban, a Vasmű út és a Papírgyári út kereszteződésében. Az autókban összesen három ember utazott, akik ki tudtak szállni a járművekből, személyi sérülés a helyszínről származó információink szerint nem történt. A helyi hivatásos tűzoltók áramtalanították a személyautókat. Az érintett útszakaszon ideiglenesen forgalmi akadályra lehet számítani.

Fotó: Horváth László - duol.hu

Fotó: Horváth László - duol.hu

