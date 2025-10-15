Friss!
1 órája
Három embert ért baleset Dunaújvárosban
A Vasmű út és a Papírgyári út kereszteződésében dolgoznak a tűzoltók - tájékoztat a VÉSZ alkalmazás.
Fotó: Horváth László - duol.hu
Összeütközött két személygépkocsi Dunaújvárosban, a Vasmű út és a Papírgyári út kereszteződésében. Az autókban összesen három ember utazott, akik ki tudtak szállni a járművekből, személyi sérülés a helyszínről származó információink szerint nem történt. A helyi hivatásos tűzoltók áramtalanították a személyautókat. Az érintett útszakaszon ideiglenesen forgalmi akadályra lehet számítani.
