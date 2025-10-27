Az autó többször megpördült, a férfi meghalt

Halálos baleset történt vasárnap hajnalban a 6232-es úton Sárszentlőrinc közelében. Egy 35 éves férfi autójával letért az útról, a Sió híd pillérének ütközött, majd járműve a csatornába zuhant és felborult. A sofőr a helyszínen életét vesztette. A rendőrség vizsgálja, hogy a férfi vezetésre alkalmas állapotban ült-e a volánnál, és felhívják a figyelmet a biztonsági öv használatának fontosságára.

Halálos baleset történt, a Sió csatornába zuhant egy autó

Forrás: police.hu

Halálos baleset a 6232-es úton: a Sió csatornába zuhant egy autó Sárszentlőrincnél

A gépkocsi letért az útról, majd a híd jobb oldali betonpillérének csapódott. Az ütközés következtében az autó többször megpördült a tengelye körül, lezuhant a Sió csatornába és felborult, részben a vízbe süllyedve állt meg. A sofőr olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy életét a helyszínre érkező segítség ellenére sem lehetett megmenteni.

Halálos baleset - Egy 35 éves férfi autójával letért az útról, majd járműve a csatornába zuhant és felborult

Forrás: police.hu

A rendőrségi tájékoztatás szerint a férfi nem használta a biztonsági övet. A Paksi Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztálya szakértők bevonásával vizsgálja, hogy a vezető a baleset bekövetkezésekor vezetésre alkalmas állapotban volt-e. Az eset körülményeit hatósági eljárás keretében tisztázzák.

A hatóságok felhívják a figyelmet a biztonsági öv használatának életmentő szerepére, valamint arra, hogy az út- és látási viszonyokhoz igazodó sebesség megválasztása minden közlekedő alapvető felelőssége.

Legutóbb Kisapostagnál történt halálos kimenetelű baleset

A 6-os főúton halálos baleset történt nemrég, aminek során egy személyautó lesodródott az úttestről, majd nagy erővel egy fának csapódott. A járműben egy ember utazott, aki az ütközés következtében a roncsba szorult. A becsapódás olyan erejű volt, hogy a motor kiszakadt a helyéről. A helyszínre riasztott tűzoltók a mentőkkel közösen kiemelték a huszonéves sofőrt. A TV2 Tények kedd esti híradójában elhangzott, az édesapjával Dunaföldváron lakó fiatal még élt, amikor a mentők megérkeztek, de kritikus állapotban volt.