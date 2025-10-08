október 8., szerda

Halálos ütközés

1 órája

Mindenkinek csak segített – gyászolják a tragikus autóbaleset dunaföldvári áldozatát

Címkék#Kisapostag#Országos Mentőszolgálat#Dunaföldvár#baleset#mentőhelikopter#halálos baleset#6-os főút

Tragikus kimenetelű baleset történt hétfőn Kisapostagnál a hatos főúton, egy fiatal férfi autójával fának csapódott, az ütközés erejétől a motor is kiszakadt. A Dunaföldváron élő fiút sokan gyászolják, barátjának apja nyilatkozott a Tényeknek.

Duol.hu

Mint beszámoltunk róla, Kisapostag térségében, a 6-os főúton halálos baleset történt hétfő délután, aminek során egy személyautó lesodródott az úttestről, majd nagy erővel egy fának csapódott. A járműben egy ember utazott, aki az ütközés következtében a roncsba szorult. A becsapódás olyan erejű volt, hogy a motor kiszakadt a helyéről. A helyszínre riasztott tűzoltók a mentőkkel közösen kiemelték a huszonéves sofőrt. A TV2 Tények kedd esti híradójában elhangzott, az édesapjával Dunaföldváron lakó fiatal még élt, amikor a mentők megérkeztek, de kritikus állapotban volt.

halálos baleset
A halálos baleset során a motor kiszakadt a becsapódás után az autóból
Fotó: TV2 Tények

Nem tudták megmenteni, halálos baleset lett belőle

Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője a csatornának elmondta, mentőautókat és helikoptert is riasztottak a helyszínre. A szakemberek mindent megtettek, küzdöttek az életéért, de sajnos olyan súlyosak voltak a sérülései, hogy a helyszínen életét vesztette.

Megtörve nyilatkozott a riportban a fiú egyik legjobb barátjának édesapja:

Az Audi volt a kedvenc márkája, sokat foglalkozott vele. Nem volt egy élvonalbeli autó, de próbálta kihozni belőle a legtöbbet, mert nagyon szerette. Nagyon barátságos gyerek volt, mindenkit segített. Minket is.

Kedden mécsesek égtek a tragédia helyszínén. A rendőrség vizsgálja a baleset körülményeit.

 

