Rendőrség

1 órája

A traffipax kedvenc modellje lett – négyszer fotózták le egy nap alatt

Címkék#fejér vármegye#gyorshajtás#traffipax

A gyorshajtás ismét megmutatta, mennyire drága „szenvedély” lehet: egy sofőrnek négyszer is sikerült belesétálnia a „csapdába”.

Duol.hu

Egy autós kevesebb mint 24 óra alatt négyszer hajtott bele ugyanabba a fixen telepített sebességmérőbe Iváncsán, a Hunyadi utcában. A Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság közlése szerint a férfi összesen 410 ezer forintnyi bírságot gyűjtött be a rövid idő alatt a sorozatos gyorshajtás miatt.

gyorshajtás
Ez a sofőr a gyorshajtás bajnoka – négyszer ugyanott bukott le
Forrás: A rendőrség Facebook oldala

A gyorshajtás sorozata mindössze néhány kilométeres útszakaszon történt: a sofőr egymás után többször is 50 km/h-s korlátozás mellett 87–99 km/h-val száguldott el ugyanott, ahol a fix traffipax működik. A rendőrök által közzétett felvételek tanúsága szerint az autós sem éjjel, sem nappal nem vette a közlekedési szabályokat komolyan – mind a négy alkalommal megörökítette őt a kamera.

gyorshajtás
A személyi sérüléses közúti közlekedési balesetek száma Magyarországon
Forrás:  MTI

Tanulság: a gyorshajtás mindig vesztes ügy

A hatóságok hangsúlyozzák, hogy a gyorshajtás nemcsak pénzügyileg fájdalmas, hanem súlyos balesetekhez is vezethet. A rendőrség arra kér mindenkit, hogy tartsák be a sebességhatárokat – hiszen a szabályok célja az életvédelem, nem a büntetés.

Toljad neki, megéri...

Nyáron a közeli Simontornyán, a település belterületén mértek sebességet a rendőrök, amikor egy autós a megengedett 50 km/óra helyett elképesztő, 117 km/órás tempóval közeledett a traffipax felé. Erről bővebben az alábbi cikkünkben olvashatnak.

 A gyorshajtás az egyik fő bűn

A rendőrségi ellenőrzések továbbra is folyamatosak Fejér vármegye közútjain: a hatóságok hetente ezres nagyságrendben vizsgálják a járművezetők szabálykövetését. Az elmúlt hetek adatai szerint több száz gyorshajtóval, ittas vezetővel és biztonsági övet mellőző autóssal szemben intézkedtek a rendőrök.

 

