A traffipax kedvenc modellje lett – négyszer fotózták le egy nap alatt

Egy autós kevesebb mint 24 óra alatt négyszer hajtott bele ugyanabba a fixen telepített sebességmérőbe Iváncsán, a Hunyadi utcában. A Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság közlése szerint a férfi összesen 410 ezer forintnyi bírságot gyűjtött be a rövid idő alatt a sorozatos gyorshajtás miatt.

Ez a sofőr a gyorshajtás bajnoka – négyszer ugyanott bukott le

Forrás: A rendőrség Facebook oldala

A gyorshajtás sorozata mindössze néhány kilométeres útszakaszon történt: a sofőr egymás után többször is 50 km/h-s korlátozás mellett 87–99 km/h-val száguldott el ugyanott, ahol a fix traffipax működik. A rendőrök által közzétett felvételek tanúsága szerint az autós sem éjjel, sem nappal nem vette a közlekedési szabályokat komolyan – mind a négy alkalommal megörökítette őt a kamera.

A személyi sérüléses közúti közlekedési balesetek száma Magyarországon

Forrás: MTI

Tanulság: a gyorshajtás mindig vesztes ügy

A hatóságok hangsúlyozzák, hogy a gyorshajtás nemcsak pénzügyileg fájdalmas, hanem súlyos balesetekhez is vezethet. A rendőrség arra kér mindenkit, hogy tartsák be a sebességhatárokat – hiszen a szabályok célja az életvédelem, nem a büntetés.

Toljad neki, megéri...

