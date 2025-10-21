1 órája
A traffipax kedvenc modellje lett – négyszer fotózták le egy nap alatt
A gyorshajtás ismét megmutatta, mennyire drága „szenvedély” lehet: egy sofőrnek négyszer is sikerült belesétálnia a „csapdába”.
Egy autós kevesebb mint 24 óra alatt négyszer hajtott bele ugyanabba a fixen telepített sebességmérőbe Iváncsán, a Hunyadi utcában. A Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság közlése szerint a férfi összesen 410 ezer forintnyi bírságot gyűjtött be a rövid idő alatt a sorozatos gyorshajtás miatt.
A gyorshajtás sorozata mindössze néhány kilométeres útszakaszon történt: a sofőr egymás után többször is 50 km/h-s korlátozás mellett 87–99 km/h-val száguldott el ugyanott, ahol a fix traffipax működik. A rendőrök által közzétett felvételek tanúsága szerint az autós sem éjjel, sem nappal nem vette a közlekedési szabályokat komolyan – mind a négy alkalommal megörökítette őt a kamera.
Tanulság: a gyorshajtás mindig vesztes ügy
A hatóságok hangsúlyozzák, hogy a gyorshajtás nemcsak pénzügyileg fájdalmas, hanem súlyos balesetekhez is vezethet. A rendőrség arra kér mindenkit, hogy tartsák be a sebességhatárokat – hiszen a szabályok célja az életvédelem, nem a büntetés.
Toljad neki, megéri...
A gyorshajtás az egyik fő bűn
A rendőrségi ellenőrzések továbbra is folyamatosak Fejér vármegye közútjain: a hatóságok hetente ezres nagyságrendben vizsgálják a járművezetők szabálykövetését. Az elmúlt hetek adatai szerint több száz gyorshajtóval, ittas vezetővel és biztonsági övet mellőző autóssal szemben intézkedtek a rendőrök.
