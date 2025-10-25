október 25., szombat

Rendőrség

2 órája

Hatalmas bukás Rácalmáson: hamis rendszámokkal és iratokkal próbált bejutni a sofőr az üzembe

Címkék#Rácalmás#gyanús jármű#rendőrség#kábítószer#okirat hamisítás#gyár#Dunaújváros

Rácalmáson egy ipari üzem biztonsági szolgálata tett bejelentést a rendőrségre, miután egy gyanús teherautó sofőrje hamis iratokkal próbált bejutni a gyár területére.

Duol.hu

A helyszínre érkező járőrök hamar kiderítették, hogy a gyanús teherautón és a pótkocsikon elhelyezett rendszámok műanyagból készültek, a forgalmi engedélyekben szereplő alvázszámok pedig nem egyeztek a járművek valódi azonosítóival. A 35 éves román sofőrt a rendőrök a helyszínen elfogták. A férfi elmondása szerint egy külföldi szállítmányozó cég megbízásából érkezett, azonban a nála talált iratok és a járművek azonosító adatai gyorsan cáfolták szavait.

gyanús teherautó
Hamis okmányokkal és rendszámokkal próbált bejutni egy gyárba egy gyanús teherautó Rácalmáson, de lebuktatták a sofőrt.
Forrás: Fejér vármegyei rendőrség

A gyanús teherautó vezetőjét őrizetbe vették

Az intézkedés során a rendőrök a férfi pénztárcájában kábítószergyanús fehér port is találtak. A Dunaújvárosi Rendőrkapitányság nyomozói a férfit egyedi azonosító jellel visszaélés, közokirat-hamisítás és kábítószer birtoklása bűntettének megalapozott gyanúja miatt kihallgatták, őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatását. A gyanúsított a bűncselekmények elkövetését beismerte. A rendőrök a járműveket, a hamis okmányokat és a kábítószergyanús anyagot lefoglalták.

Forrás: Fejér vármegyei rendőrség 

