Féltékenységből gyújtotta fel munkaadója házát

Az ügyészség vádirata szerint a férfi és volt élettársa ház körüli munkákat vállaltak egy Bicske külterületén található ingatlanon. A vádlott nehezményezte, hogy az ingatlan tulajdonosa gyakran találkozott az ő élettársával, és alaptalanul azt feltételezte, hogy kettejük között kapcsolat alakult ki. Féltékenységből felgyújtotta munkaadója házát.

Féltékenységből felgyújtotta munkaadója házát

Féltékenységében 2023 szeptemberének elején a férfi telefonon megfenyegette a ház tulajdonosát és saját élettársát is. Másnap délelőtt kerékpárral a helyszínre ment, majd a házhoz épített fa teraszon felhalmozott bútort, újságpapírt és ruhaneműket meggyújtotta.

A lángok gyorsan terjedtek: a teraszt borító polikarbonát héjazat leégett, a tűz pedig átterjedt a lakóház több helyiségére is. Az okozott kár közel 10 millió forint, ami azóta sem térült meg.

A férfi a nyomozás során beismerő vallomást tett. Büntetőjogi felelősségéről a Bicskei Járásbíróság dönt majd.