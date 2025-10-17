október 17., péntek

10 milliós kár

3 órája

Féltékenységből gyújtotta fel munkaadója házát

Címkék#Székesfehérvári Járási Ügyészség#ház#felgyújtotta

A Bicskei Járási Ügyészség rongálás bűntette miatt vádat emelt egy férfi ellen. Féltékenységből felgyújtotta munkaadója házát. A tűzben a ház több helyisége is leégett, a kár közel tízmillió forint - tájékoztatta szerkesztőségünket a Fejér Vármegyei Főügyészség – Székesfehérvári Járási Ügyészség, dr. Gácser Zsuzsanna Ágnes járási ügyész, helyettes sajtószóvivő.

Duol.hu

Az ügyészség vádirata szerint a férfi és volt élettársa ház körüli munkákat vállaltak egy Bicske külterületén található ingatlanon. A vádlott nehezményezte, hogy az ingatlan tulajdonosa gyakran találkozott az ő élettársával, és alaptalanul azt feltételezte, hogy kettejük között kapcsolat alakult ki. Féltékenységből felgyújtotta munkaadója házát.

Féltékenységében 2023 szeptemberének elején a férfi telefonon megfenyegette a ház tulajdonosát és saját élettársát is. Másnap délelőtt kerékpárral a helyszínre ment, majd a házhoz épített fa teraszon felhalmozott bútort, újságpapírt és ruhaneműket meggyújtotta.

A lángok gyorsan terjedtek: a teraszt borító polikarbonát héjazat leégett, a tűz pedig átterjedt a lakóház több helyiségére is. Az okozott kár közel 10 millió forint, ami azóta sem térült meg.

A férfi a nyomozás során beismerő vallomást tett. Büntetőjogi felelősségéről a Bicskei Járásbíróság dönt majd.

 

