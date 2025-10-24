4 órája
Fakidőléshez riasztották a tűzoltókat
Az erős éjszakai szél okozott gondot a 6229-es út Mezőfalva és Daruszentmiklós között. Mezőfalva határában egy fa dőlt az útra és az út felét eltorlaszolta. A 9 óra 38 perckor érkezett riasztásra gyorsan érkeztek a katasztrófavédők és megkezdték a műszaki mentést.
Fotó: Mezőfalvi Önkéntes Tűzoltó Egyesület
A mezőfalvi önkéntes tűzoltók tájékoztatása szerint egy úttestre dőlő fa okozott közlekedési akadályt Mezőfalva külső szélén Daruszentmiklós irányában. A vészhelyzethez a Mezőfalva ÖTE és Dunaújváros I.-es vonult. A mezőfalvi önkéntesek három fővel, motoros láncfűrésszel, illetve kézi erővel dolgoztak a közlekedési helyzet megoldásán. Gyorsan felszabadították az érintett útszakaszt.