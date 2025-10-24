október 24., péntek

Salamon névnap

13°
+23
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Mezőfalva

1 órája

Fakidőléshez riasztották a tűzoltókat

Címkék#Mezőfalva ÖTE#Daruszentmiklós#szél

Az erős éjszakai szél okozott gondot a 6229-es út Mezőfalva és Daruszentmiklós között. Mezőfalva határában egy fa dőlt az útra és az út felét eltorlaszolta. A 9 óra 38 perckor érkezett riasztásra gyorsan érkeztek a katasztrófavédők és megkezdték a műszaki mentést.

Horváth László
Fakidőléshez riasztották a tűzoltókat

Fotó: Mezőfalvi Önkéntes Tűzoltó Egyesület

A mezőfalvi önkéntes tűzoltók tájékoztatása szerint egy úttestre dőlő fa okozott közlekedési akadályt Mezőfalva külső szélén Daruszentmiklós irányában. A vészhelyzethez a Mezőfalva ÖTE és Dunaújváros I.-es vonult. A mezőfalvi önkéntesek három fővel, motoros láncfűrésszel, illetve kézi erővel dolgoztak a közlekedési helyzet megoldásán. Gyorsan felszabadították az érintett útszakaszt.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu