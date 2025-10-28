Nagynénje megölésére készült Dunaújvárosban - Súlyosbítást kér az ügyészség

Emberölési kísérlet, csalás és különös kegyetlenséggel elkövetett bűncselekmények miatt indítványoz életfogytig tartó szabadságvesztést a Győri Fellebbviteli Főügyészség annak a férfinak az ügyében, akit első fokon 22 év fegyházra ítéltek. A vádlott a vád szerint azért próbálta megölni idős nagynénjét és annak férjét, hogy eltitkolja: korábban több millió forintot lopott el tőlük.

Emberölési kísérlet miatt kérnek életfogytiglant – súlyosbítást indítványoz az ügyészség a nagynénje ellen támadó férfi ügyében

Fotó: illusztráció

A vádlott a bizalommal visszaélve lopta meg idős rokonait

A vádirat szerint a férfi és felesége öt kiskorú gyermeküket nevelték, rendszeres jövedelemmel azonban nem rendelkeztek. A vádlott ezért elhatározta, hogy pénzt szerez nagynénjétől és annak férjétől. A rokonok bizalmába férkőzve rendszeresen látogatta őket dunaújvárosi otthonukban, besegített a ház körüli teendőkben, miközben titokban 6 millió forint készpénzt tulajdonított el tőlük. Ezen felül megszerezte a nagynéni bankkártyáját és PIN-kódját is, amelyekkel további 8,2 millió forintot vett le a számláról.

Amikor az idős asszony fedezet hiányában nem tudott pénzt felvenni, panaszt tett a banknál, amely vizsgálatot indított. A vádlott ekkor döntött úgy, hogy megöli a házaspárt, hogy elkerülje lebukását.

Mérgezett ital – az idős férfi belehalt

A vádlott nagy mennyiségű gyógyszert kevert alkoholba, majd azt a gyanútlan nagynéninek és férjének átadta, akik megitták az italt. A házaspárt csak napokkal később találták meg – kórházba szállították őket, ahol az idős férfi életét vesztette.

Kényszerprostitúció és kapcsolati erőszak

A férfi más bűncselekményekben is bűnösnek találták. 2020-ban anyagi helyzetére hivatkozva erőszakkal kényszerítette várandós feleségét arra, hogy Svájcban prostituáltként dolgozzon. A nő több hónapon keresztül kényszer alatt állt, és mintegy 20 millió forintos keresetét át kellett adnia a vádlottnak.

2022 szeptemberében a vádlott féltékenységi rohamában megverte feleségét, megfosztotta ruháitól, megkötözte, elvette iratait és telefonját. Csak hosszas könyörgés után engedte el, miután a nő megígérte, hogy nem szól senkinek az erőszakról.