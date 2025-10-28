1 órája
Nagynénje megölésére készült Dunaújvárosban - Súlyosbítást kér az ügyészség
A férfi az ügyészség szerint aljas indokból, előre kitervelten próbálta meg megölni rokonait, hogy leplezze az ellenük elkövetett milliós értékű csalást és lopást. A Győri Fellebbviteli Főügyészség életfogytig tartó szabadságvesztés kiszabását indítványozta annak a férfinak az ügyében, akit első fokon 22 év fegyházbüntetésre ítéltek nagynénje és annak férje sérelmére elkövetett emberölési kísérlet, illetve további súlyos bűncselekmények miatt.
Emberölési kísérlet, csalás és különös kegyetlenséggel elkövetett bűncselekmények miatt indítványoz életfogytig tartó szabadságvesztést a Győri Fellebbviteli Főügyészség annak a férfinak az ügyében, akit első fokon 22 év fegyházra ítéltek. A vádlott a vád szerint azért próbálta megölni idős nagynénjét és annak férjét, hogy eltitkolja: korábban több millió forintot lopott el tőlük.
A vádlott a bizalommal visszaélve lopta meg idős rokonait
A vádirat szerint a férfi és felesége öt kiskorú gyermeküket nevelték, rendszeres jövedelemmel azonban nem rendelkeztek. A vádlott ezért elhatározta, hogy pénzt szerez nagynénjétől és annak férjétől. A rokonok bizalmába férkőzve rendszeresen látogatta őket dunaújvárosi otthonukban, besegített a ház körüli teendőkben, miközben titokban 6 millió forint készpénzt tulajdonított el tőlük. Ezen felül megszerezte a nagynéni bankkártyáját és PIN-kódját is, amelyekkel további 8,2 millió forintot vett le a számláról.
Amikor az idős asszony fedezet hiányában nem tudott pénzt felvenni, panaszt tett a banknál, amely vizsgálatot indított. A vádlott ekkor döntött úgy, hogy megöli a házaspárt, hogy elkerülje lebukását.
Mérgezett ital – az idős férfi belehalt
A vádlott nagy mennyiségű gyógyszert kevert alkoholba, majd azt a gyanútlan nagynéninek és férjének átadta, akik megitták az italt. A házaspárt csak napokkal később találták meg – kórházba szállították őket, ahol az idős férfi életét vesztette.
Kényszerprostitúció és kapcsolati erőszak
A férfi más bűncselekményekben is bűnösnek találták. 2020-ban anyagi helyzetére hivatkozva erőszakkal kényszerítette várandós feleségét arra, hogy Svájcban prostituáltként dolgozzon. A nő több hónapon keresztül kényszer alatt állt, és mintegy 20 millió forintos keresetét át kellett adnia a vádlottnak.
2022 szeptemberében a vádlott féltékenységi rohamában megverte feleségét, megfosztotta ruháitól, megkötözte, elvette iratait és telefonját. Csak hosszas könyörgés után engedte el, miután a nő megígérte, hogy nem szól senkinek az erőszakról.
Emberölési kísérlet - Első fokon 22 év fegyház, az ügyészség súlyosítást kér
A Székesfehérvári Törvényszék a vádlottat előre kitervelten, aljas indokból, különös kegyetlenséggel, több ember sérelmére elkövetett emberölés kísérlete, valamint további nyolc bűncselekmény miatt 22 év fegyházbüntetésre ítélte. A feltételes szabadságra bocsátás lehetőségét kizárták, és tíz évre eltiltották a közügyektől.
Az ítélet ellen a vádlott védője felmentésért, az ügyészség pedig a büntetés súlyosbítása érdekében fellebbezett.
Életfogytiglant és vagyonelkobzást indítványoznak
- A Győri Fellebbviteli Főügyészség álláspontja szerint az elsőfokú ítélet nem tükrözi a bűncselekmények súlyát, ezért indítványozzák a vádlott életfogytig tartó szabadságvesztésének kiszabását. Emellett 20 millió forintos vagyonelkobzást is elrendelnének vele szemben.
- Az ügy másodfokon a Győri Ítélőtábla előtt folytatódik.
