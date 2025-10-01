október 1., szerda

Óriási riadalmat okozott két kislány eltűnése – meglepő ok áll a háttérben

Kedden este futótűzként terjedt a közösségi oldalakon az a bejegyzés, amelyben két tizenéves lány eltűnéséhez kért segítséget a posztoló.

Duol.hu

A bejegyzés és az arra érkező megosztások és hozzászólások szerint egy tizenéves lány a barátnőjével együtt tűnt el délután, nagyjából 16 óra körül: az Arany iskolából nem mentek haza, a telefonjaik pedig elérhetetlenek voltak. A szülők nem tudták, merre lehetnek, ezért jelentős erőkkel indult meg a keresésük,értesítették a hatóságokat is. Az üggyel kapcsolatban felkerestük a vármegyei rendőr-főkapitányság sajtóosztályát, ahonnan az alábbi választ kaptuk szerdán: „A tegnapi napon 17 óra után nem sokkal bejelentés érkezett a rendőrségre, miszerint egy 12 és egy 14 éves iskolás lány eltűnt. Kollégáink a társszervek bevonásával azonnal megkezdték a keresést, melynek során – egy állampolgári bejelentést követően – az éjjeli órákban Székesfehérváron, egy gyorsétteremben találták meg a két fiatalt. Mint kiderült, a lányok egy iskolai intő miatt döntöttek úgy, hogy nem mennek haza."

