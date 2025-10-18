hőkamerás ellenőrzés
1 órája
Elektromos tűz veszélyéhez riasztották a tűzoltókat Mezőfalván
Felforrósodott vezetékek okoztak riadalmat Mezőfalván 11.40 kor a Bem utca elején egy kereskedelmi egységben, ahol albérletben lakók is tartózkodtak.
Az esethez vonult Dunaújváros II-es egység. Jelenleg a vezetékek hőkamerás ellenőrzése folyik. A padlást vizsgálják a tűzoltók, amit megnehezít, hogy nagyon régi típusú az épület és könnyen beszakadhat a mennyezet. Személyi sérülés nem történt.
Az épület elektromos felülvizsgálata időszerű lehet a további vészhelyzetek elkerülése érdekében.
