Elektromos tűz veszélyéhez riasztották a tűzoltókat Mezőfalván

Felforrósodott vezetékek okoztak riadalmat Mezőfalván 11.40 kor a Bem utca elején egy kereskedelmi egységben, ahol albérletben lakók is tartózkodtak.

Fotó: Horváth László - duol

Az esethez vonult Dunaújváros II-es egység. Jelenleg a vezetékek hőkamerás ellenőrzése folyik. A padlást vizsgálják a tűzoltók, amit megnehezít, hogy nagyon régi típusú az épület és könnyen beszakadhat a mennyezet. Személyi sérülés nem történt.

Az épület elektromos felülvizsgálata időszerű lehet a további vészhelyzetek elkerülése érdekében.

Még több kék hír