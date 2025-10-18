október 18., szombat

Lukács névnap

14°
+15
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Hőkamerás ellenőrzés

2 órája

Elektromos tűz veszélyéhez riasztották a tűzoltókat Mezőfalván – videóval

Címkék#riadalom#vészhelyzetek#Mezőfalván

Horváth László

Felforrósodott vezetékek okoztak riadalmat Mezőfalván 11.40 kor a Bem utca elején egy kereskedelmi egységben, ahol albérletben lakók is tartózkodtak. 

elektromos tűz
Elektromos tűz történt
Fotó: Horváth László - duol

Az esethez vonult Dunaújváros II-es egység. Jelenleg a vezetékek hőkamerás ellenőrzése folyik. A padlást vizsgálják a tűzoltók, amit megnehezít, hogy nagyon régi típusú az épület és könnyen beszakadhat a mennyezet. Személyi sérülés nem történt. 

Az épület elektromos felülvizsgálata időszerű lehet a további vészhelyzetek elkerülése érdekében.

 

Még több kék hír

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu