október 1., szerda

Malvin névnap

+16
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ráfutásos karambol

1 órája

Fotókon a durva baleset az M6-oson Dunaföldvárnál, mentőhelikopter is érkezett

Címkék#baleset#Dunaföldvár#m6#katasztófavédelem#ráfutásos ütközés#mentőhelikopter#autópálya

Karambolozott szerdán délután két személyautó az M6-os sztráda Budapest felé vezető oldalán, Dunaföldvár térségében, a 83. és a 84. kilométer között. A helyszínre három helyről érkeztek tűzoltók, illetve mentőhelikopter is.

Gallai Péter
Fotókon a durva baleset az M6-oson Dunaföldvárnál, mentőhelikopter is érkezett

Az egyik jármű a szalagkorlát közé csapódott

Fotó: Dunaföldvári Önkéntes Tűzoltó Egyesület

A katasztófavédelem honlapjának tájékoztatása szerint ráfutásos karambol történt az M6-os autópályán a Dunaföldvár-észak lehajtónál, amelynek következtében az egyik gépkocsi az árokba, a másik pedig a középső szalagkorlátnak csapódott. A dunaújvárosi és a solti hivatásos, valamint dunaföldvári önkéntes tűzoltók vonultak ki a balesethez. A rajok áramtalanították a járműveket, és megszüntették a forgalmi akadályt, amely a sztráda mindkét oldalát érintette. Később a balesetről fotókat osztott meg a Dunaföldvári Önkéntes Tűzoltó Egyesület Facebook oldalán, illetve azt is, hogy hárman megsérültek a durva baleset során.

durva baleset
A durva baleset színhelyére mentőhelikoptert is riasztottak
Fotó: DÖTE

További képek a durva balesetről

A másik jármű az árokba csapódott
Fotó: DÖTE
Dunaújvárosból is érkezett egy szer a baleset helyszínére
Fotó: DÖTE

Az esetről egy arra járó közlekedő is megosztott egy videót.

Szerdán délelőtt Iváncsánál szintén az M6-oson sszeütközött egy furgon és egy személyautó az autópálya Budapest felé vezető oldalán.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu