Fotókon a durva baleset az M6-oson Dunaföldvárnál, mentőhelikopter is érkezett

A katasztófavédelem honlapjának tájékoztatása szerint ráfutásos karambol történt az M6-os autópályán a Dunaföldvár-észak lehajtónál, amelynek következtében az egyik gépkocsi az árokba, a másik pedig a középső szalagkorlátnak csapódott. A dunaújvárosi és a solti hivatásos, valamint dunaföldvári önkéntes tűzoltók vonultak ki a balesethez. A rajok áramtalanították a járműveket, és megszüntették a forgalmi akadályt, amely a sztráda mindkét oldalát érintette. Később a balesetről fotókat osztott meg a Dunaföldvári Önkéntes Tűzoltó Egyesület Facebook oldalán, illetve azt is, hogy hárman megsérültek a durva baleset során.

A durva baleset színhelyére mentőhelikoptert is riasztottak

Fotó: DÖTE

További képek a durva balesetről

A másik jármű az árokba csapódott

Dunaújvárosból is érkezett egy szer a baleset helyszínére

Az esetről egy arra járó közlekedő is megosztott egy videót.

Szerdán délelőtt Iváncsánál szintén az M6-oson sszeütközött egy furgon és egy személyautó az autópálya Budapest felé vezető oldalán.