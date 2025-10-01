1 órája
Fotókon a durva baleset az M6-oson Dunaföldvárnál, mentőhelikopter is érkezett
Karambolozott szerdán délután két személyautó az M6-os sztráda Budapest felé vezető oldalán, Dunaföldvár térségében, a 83. és a 84. kilométer között. A helyszínre három helyről érkeztek tűzoltók, illetve mentőhelikopter is.
Az egyik jármű a szalagkorlát közé csapódott
Fotó: Dunaföldvári Önkéntes Tűzoltó Egyesület
A katasztófavédelem honlapjának tájékoztatása szerint ráfutásos karambol történt az M6-os autópályán a Dunaföldvár-észak lehajtónál, amelynek következtében az egyik gépkocsi az árokba, a másik pedig a középső szalagkorlátnak csapódott. A dunaújvárosi és a solti hivatásos, valamint dunaföldvári önkéntes tűzoltók vonultak ki a balesethez. A rajok áramtalanították a járműveket, és megszüntették a forgalmi akadályt, amely a sztráda mindkét oldalát érintette. Később a balesetről fotókat osztott meg a Dunaföldvári Önkéntes Tűzoltó Egyesület Facebook oldalán, illetve azt is, hogy hárman megsérültek a durva baleset során.
További képek a durva balesetről
Az esetről egy arra járó közlekedő is megosztott egy videót.
Szerdán délelőtt Iváncsánál szintén az M6-oson sszeütközött egy furgon és egy személyautó az autópálya Budapest felé vezető oldalán.
