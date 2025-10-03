37 perce
Drogkereskedő házaspárra csaptak le a rendőrök – videóval
A héten törték rá az ajtót egy házaspárra a rendőri egységek Székesfehérváron, akik a gyanú szerint kábitószer-kereskedelemmel foglalkoztak. A drogkereskedő duó letartóztatását kezdeményezték.
A Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság Facebook oldalán pénteken tették közzé a hírt, miszerint drogkereskedő házaspárt fogtak el Székesfehérváron a DELTA akció keretében. Mint a közleményből kiderül, szeptember 29-én délelőtt a Székesfehérvári Rendőrkapitányság nyomozói a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság MEKTA egységével egy helyi társasházban csaptak le egy házaspárra, akiknél házkutatást is tartottak – kábítószer-kereskedelem gyanúja miatt. A lakásban többféle kábítószergyanús anyagot, egy üvegpipát, mobiltelefonokat, pénzt is lefoglaltak.
A drogkereskedő páros letartóztatását kezdeményezték
Az elkövetőket a rendőrök elfogták, kábítószer-kereskedelem miatt gyanúsítottként hallgatták ki, és kezdeményezték a letartóztatásukat. Az ügyben a nyomozás jelenleg is folyamatban van.
