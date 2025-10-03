Drogkereskedő házaspárra csaptak le a rendőrök – videóval

A Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság Facebook oldalán pénteken tették közzé a hírt, miszerint drogkereskedő házaspárt fogtak el Székesfehérváron a DELTA akció keretében. Mint a közleményből kiderül, szeptember 29-én délelőtt a Székesfehérvári Rendőrkapitányság nyomozói a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság MEKTA egységével egy helyi társasházban csaptak le egy házaspárra, akiknél házkutatást is tartottak – kábítószer-kereskedelem gyanúja miatt. A lakásban többféle kábítószergyanús anyagot, egy üvegpipát, mobiltelefonokat, pénzt is lefoglaltak.



A drogkereskedő házaspár bizniszének véget vetettek

Forrás: A rendőrség Facebook oldala

A drogkereskedő páros letartóztatását kezdeményezték

Az elkövetőket a rendőrök elfogták, kábítószer-kereskedelem miatt gyanúsítottként hallgatták ki, és kezdeményezték a letartóztatásukat. Az ügyben a nyomozás jelenleg is folyamatban van.

Az elmúlt napokban több kábítószer kereskedőt is lekapcsolt a rendőrség.

Baracsi férfi és két dunaújvárosi társa vezette a droghálózatot

Letartóztattak négy férfit, akik jelentős mennyiségű kábítószerrel kereskedtek Fejér és Baranya vármegyében. A nyomozás szerint egy jól szervezett droghálózat részeként szerezték be külföldről a szert, amelyet továbbértékesítettek társaiknak és vevőiknek. A rajtaütések során több mint 6 kilogramm amfetamin, valamint fél kilogrammnál is több heroin és kokain került elő, közel 30 millió forint feketepiaci értékben.