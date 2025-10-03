október 3., péntek

Helga névnap

13°
+15
+4
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Rajtaütés

1 órája

Drogkereskedő házaspárra csaptak le a rendőrök – videóval

Címkék#Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság#DELTA#rajtaütés#kábítószer kereskedelem#Székesfehérvár#akció

A héten törték rá az ajtót egy házaspárra a rendőri egységek Székesfehérváron, akik a gyanú szerint kábitószer-kereskedelemmel foglalkoztak. A drogkereskedő duó letartóztatását kezdeményezték.

Gallai Péter

A Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság Facebook oldalán pénteken tették közzé a hírt, miszerint drogkereskedő házaspárt fogtak el Székesfehérváron a DELTA akció keretében. Mint a közleményből kiderül, szeptember 29-én délelőtt a Székesfehérvári Rendőrkapitányság nyomozói a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság MEKTA egységével egy helyi társasházban csaptak le egy házaspárra, akiknél házkutatást is tartottak – kábítószer-kereskedelem gyanúja miatt. A lakásban többféle kábítószergyanús anyagot, egy üvegpipát, mobiltelefonokat, pénzt is lefoglaltak.
 

drogkereskedő
A drogkereskedő házaspár bizniszének véget vetettek
Forrás: A rendőrség Facebook oldala

A drogkereskedő páros letartóztatását kezdeményezték

Az elkövetőket a rendőrök elfogták, kábítószer-kereskedelem miatt gyanúsítottként hallgatták ki, és kezdeményezték a letartóztatásukat. Az ügyben a nyomozás jelenleg is folyamatban van.

Az elmúlt napokban több kábítószer kereskedőt is lekapcsolt a rendőrség. 

Baracsi férfi és két dunaújvárosi társa vezette a droghálózatot

Letartóztattak négy férfit, akik jelentős mennyiségű kábítószerrel kereskedtek Fejér és Baranya vármegyében. A nyomozás szerint egy jól szervezett droghálózat részeként szerezték be külföldről a szert, amelyet továbbértékesítettek társaiknak és vevőiknek. A rajtaütések során több mint 6 kilogramm amfetamin, valamint fél kilogrammnál is több heroin és kokain került elő, közel 30 millió forint feketepiaci értékben.

Egész Dunaújvárost teleszórta anyaggal a díler

Jelentős mennyiségű kábítószerrel és pszichoaktív anyaggal üzletelt egy férfi Dunaújvárosban. A kábítószer kereskedelem miatt most bíróság elé kell állnia.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu