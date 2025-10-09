Hamis ígéretek, eltűnt milliók – lebukott a Fejér vármegyei csalóhálózat

A Fejér vármegyei rendőrök négy férfit állítottak elő, egyikük ügyvéd, társukat pedig még körözik, olvasható a police.hu-n. A csalássorozat több mint 90 millió forinttal károsította meg a sértetteket.

A csalássorozat több mint 90 millió forint kárt okozott a sértetteknek

Fotó: Shutterstock

A hatóság közlése szerint a bűnszövetség tagjai magukat ingatlanközvetítőként adták ki, és azzal a hamis ígérettel tévesztették meg a sértetteket, hogy segítenek kedvező áron megszerezni végrehajtás alatt álló állami vagy magántulajdonú ingatlanokat.

A „kedvező lehetőséget” elfogadó ügyfelekkel megbízási és ingatlanközvetítői szerződéseket kötöttek, amelyeket egyik társuk – egy budapesti ügyvéd – készített és ellenjegyzett. Az aláírásokra is az ügyvéd irodájában került sor.

A sértetteket rábeszélték arra, hogy a vételárat ügyvédi letétbe helyezzék, az ügyvéd azonban a letétbe került összegeket a csalók rendelkezésére bocsátotta anélkül, hogy erről az ügyfeleket tájékoztatta volna. A pénzt a gyanúsítottak saját céljaikra használták fel, az ingatlanvásárlásokat pedig nem indították el.

A Fejér vármegyei rendőrök 2025. október 7-én összehangolt akciót hajtottak végre: a négy férfit – köztük az ügyvédet – elfogták és előállították. A hatóságok lakásaikban házkutatást tartottak, pénzt és ingatlanokat foglaltak le, valamint előterjesztést tettek a gyanúsítottak letartóztatására.