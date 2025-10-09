Személyautó és kisteherautó ütközött Dunaújvárosban, tűzoltók, mentő a helyszínen

A Katasztrófavédelem honlapjának tájékoztatása szerint csütörtökön délután öt óra után összeütközött egy személyautó és egy kisteherautó Dunaújvárosban, az Aranyvölgyi és a Magyar út kereszteződésénél. A dunaújvárosi hivatásos tűzoltók áramtalanították a balesetben érintett kisteherautót. A járművekben összesen hárman utaztak, a személyautó egyik utasához mentő érkezett a helyszínre.

A balesethez tűzoltók és mentő is kivonult