Katasztrófavédelem

39 perce

Korlátozások az M6-oson baleset miatt Iváncsánál!

Címkék#baleset#katasztrofavedelem#tűzoltó#személyautó

Összeütközött egy furgon és egy személyautó az M6-os autópálya Budapest felé vezető oldalán, Iváncsa közelében, a 47. kilométernél. A baleset következtében mindkét jármű az árokba sodródott.



A pusztaszabolcsi hivatásos tűzoltók áramtalanították a gépkocsikat, a baleset helyszínen tartózkodó hatóságok pedig forgalomkorlátozásra figyelmeztetnek az érintett sztrádaszakaszon – írta a katasztrofavedelem.hu.

baleset
Baleset az M6-os autópályán, forgalomkorlátozásra figyelmeztetnek .
Forrás: Olvasói fotó

 

 

