Katasztrófavédelem
2 órája
Tragédia az M6-oson: Több autó az árokban, torlódás várható Iváncsánál!
Összeütközött egy furgon és egy személyautó az M6-os autópálya Budapest felé vezető oldalán, Iváncsa közelében, a 47. kilométernél. A baleset következtében mindkét jármű az árokba sodródott.
A pusztaszabolcsi hivatásos tűzoltók áramtalanították a gépkocsikat, a baleset helyszínen tartózkodó hatóságok pedig forgalomkorlátozásra figyelmeztetnek az érintett sztrádaszakaszon – írta a katasztrofavedelem.hu.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre