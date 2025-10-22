1 órája
Közlekedési baleset Dunaújvárosnál!
Dunaújváros közelében, az M6-os autópálya 62-es főútra vezető lehajtójánál egy személygépkocsi felborult.
A járműben utazó két személy önállóan ki tudott szállni. A dunaújvárosi hivatásos tűzoltók jelenleg a jármű kerekeire állításán és áramtalanításán dolgoznak. A helyszínre a többi illetékes hatóság is kiérkezett. A baleset miatt az érintett útszakaszon torlódásra, forgalmi akadályokra kell számítani. Helyszín: Dunaújváros, M6-os autópálya – 62-es főút lehajtó.
Forrás: katasztrofavedelem.hu
Baleset Dunaújváros környékén
Nemrég számoltunk be arról, hogy közúti baleset történt Mezőfalva és Nagyvenyim között, a 6219-es úton, a Szőlőhegy Kettes sor beágazásánál. Két személygépkocsi ütközött össze, a baleset következtében könnyű sérülés történt. A vétlen jármű vezetőjét kivizsgálásra a dunaújvárosi kórházba szállították. Helyszíni információk szerint a balesetet okozó jármű okmányai nem voltak rendben, ezért a járművet ideiglenesen kivonták a forgalomból, és a sofőrrel szemben eljárás indult.
