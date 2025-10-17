A tolvaj, aki még a kipufogót sem hagyta hátra – Dunaújváros autólopási sztorija

Először egy, szerelés után a parkolóban kulccsal hátrahagyott Opelre vetett szemet az autótolvaj. A járművet elvitte, de nem jutott messzire: balesetet szenvedett, majd mielőtt hátrahagyta volna, leszerelte és magával vitte a kipufogórendszert is.

Autótolvajt fogtak Dunaújvárosban: egy fiatal férfi kétszer is autót lopott. Az első alkalommal egy Opelhez jutott, amelynek kipufogóját is leszerelte, mielőtt hátrahagyta volna a baleset után.

Forrás: Fejér vármegyei rendőrség Facebook-oldala

Másodszor is lecsapott az autótolvaj

Néhány nappal később ismét lecsapott – ezúttal egy benzinkúton őrizetlenül hagyott Toyotával hajtott el, amíg a tulajdonos épp fizetni ment. A Dunaújvárosi Rendőrkapitányság nyomozói gyorsan azonosították a 22 éves dunaegyházi férfit, akit tegnap elfogtak és előállítottak. A kihallgatása során beismerő vallomást tett, ellene eljárás indult, és a rendőrök kezdeményezték letartóztatását.

Forrás: Fejér vármegyei rendőrség

Dunaújváros autólopási toplistán

Bár a fiatal férfi gyorsan lebukott, Dunaújváros neve 2023-ban még az autólopások országos toplistáján is szerepelt: akkor hat járművet loptak el a városban, amivel a harmadik helyet érte el.