Tűzveszély
50 perce
Áramkimaradás okozott veszélyhelyzetet Mezőfalván
Áramkimaradás miatt veszélyhelyzet alakult ki szerdán kora este Mezőfalván a Rákóczi utcában, amikor egy kazán túlhevült. A tűzoltók a helyszínen intézkedtek, személyi sérülés nem történt.
Fotó: Horváth László - duol.hu
Áramkimaradás okozott vészhelyzetet Mezőfalván a Rákóczi utcában szerdán a kora esti órákban. A kazán szivattyúja állt meg az áramhiány miatt és a vegyestüzelésű kazán túlhevült. Vonult Dunaújváros I. és Mezőfalva ÖTE. A tűzoltók átvizsgálták a helyszínt hőkamerával és térerődetektorral. Jelenleg várják az áramszolgáltató szakembereit. Személyi sérülés nem történt. Lakosságvédelmi intézkedésre nincs szükség.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre