Áramkimaradás okozott veszélyhelyzetet Mezőfalván

Áramkimaradás okozott vészhelyzetet Mezőfalván a Rákóczi utcában szerdán a kora esti órákban. A kazán szivattyúja állt meg az áramhiány miatt és a vegyestüzelésű kazán túlhevült. Vonult Dunaújváros I. és Mezőfalva ÖTE. A tűzoltók átvizsgálták a helyszínt hőkamerával és térerődetektorral. Jelenleg várják az áramszolgáltató szakembereit. Személyi sérülés nem történt. Lakosságvédelmi intézkedésre nincs szükség.

Fotó: Horváth László - duol.hu