Tűzveszély

41 perce

Áramkimaradás okozott veszélyhelyzetet Mezőfalván

Áramkimaradás miatt veszélyhelyzet alakult ki szerdán kora este Mezőfalván a Rákóczi utcában, amikor egy kazán túlhevült. A tűzoltók a helyszínen intézkedtek, személyi sérülés nem történt.

Horváth László
Fotó: Horváth László - duol.hu

Áramkimaradás okozott vészhelyzetet Mezőfalván a Rákóczi utcában szerdán a kora esti órákban. A kazán szivattyúja állt meg az áramhiány miatt és a vegyestüzelésű kazán túlhevült. Vonult Dunaújváros I. és Mezőfalva ÖTE. A tűzoltók átvizsgálták a helyszínt hőkamerával és térerődetektorral. Jelenleg várják az áramszolgáltató szakembereit. Személyi sérülés nem történt. Lakosságvédelmi intézkedésre nincs szükség.

Fotó: Horváth László - duol.hu

 

