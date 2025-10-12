Rendőrség
1 órája
Amikor kinyílt az ajtó, már késő volt
Több mint két évig bujkált a hatóságok elől az a nádasdladányi férfi, akit a Székesfehérvári Törvényszék korábban lopás miatt ítélt el, de büntetésének csak egy részét töltötte le.
Forrás: A rendőrség Facebook oldala
A Polgárdi Rendőrőrs nyomozói október 10-én hajnalban fogták el a férfit egy Székesfehérváron talált búvóhelyen. Az elítéltet a Baracskai Büntetés-végrehajtási Intézetbe szállították, ahol megkezdte a jogerősen kiszabott szabadságvesztés hátralévő részének letöltését.
