1 órája

Amikor kinyílt az ajtó, már késő volt

Címkék#Székesfehérvári Törvényszék#Baracskai Büntetés-végrehajtási Intézet#Polgárdi Rendőrőrs

Több mint két évig bujkált a hatóságok elől az a nádasdladányi férfi, akit a Székesfehérvári Törvényszék korábban lopás miatt ítélt el, de büntetésének csak egy részét töltötte le.

Duol.hu
Forrás: A rendőrség Facebook oldala

A Polgárdi Rendőrőrs nyomozói október 10-én hajnalban fogták el a férfit egy Székesfehérváron talált búvóhelyen. Az elítéltet a Baracskai Büntetés-végrehajtási Intézetbe szállították, ahol megkezdte a jogerősen kiszabott szabadságvesztés hátralévő részének letöltését.

 

