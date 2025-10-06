A dunaújvárosi rendőrök a lakosság segítségét kérik egy eltűnt nő felkutatásában

A 38 éves nő több hónapja elérhetetlenné vált, hozzátartozói nem tudják felvenni vele a kapcsolatot, és életjelet sem adott magáról. A rendőrség eddigi intézkedései nem vezettek eredményre.

Hajdu Gabriella szőke hajú, világoszöld szemű, vékony testalkatú, tetovált szemöldökű. Jobb karján tetoválás található.

A rendőrség kéri, hogy aki felismeri a képen látható nőt, vagy információval rendelkezik tartózkodási helyéről, jelentkezzen személyesen a Dunaújvárosi Rendőrkapitányságon, vagy hívja a 06-25/510-510 telefonszámot.

Bejelentés tehető névtelenség megőrzése mellett is a nap 24 órájában elérhető Telefontanú zöldszámán (06-80-555-111), illetve a 112-es segélyhívón.

A rendőrség a lakosság segítségét előre is köszöni.