Tragédia Újvárosban – halálos tűzeset az reggeli órákban
Szombat reggel kigyulladt egy háromemeletes társasház földszinti lakása. Az újvárosi haláleset megrázta a helyieket: a tűzoltók egy ember holttestét találták az érintett lakás fürdőszobájában.
Újvárosi haláleset: szombat reggel kigyulladt egy társasház földszinti lakása Tiszaújvárosban, a Lorántffy Zsuzsanna utcában. A tűzben egy ember életét vesztette, a lángokat a tűzoltók rövid idő alatt megfékezték.
Újvárosi haláleset
A tűzoltók rövid idő alatt megfékezték a lángokat, de a lakásban berendezési tárgyak égtek, sűrű füst keletkezett. A helyszínen tartózkodó személy életét már nem lehetett megmenteni. A katasztrófavédelem tűzvizsgálati eljárásban tárja fel a keletkezés pontos körülményeit - tájékoztatta szerkesztőségünket Dóka Imre tűzoltó őrnagy, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivő-helyettese.
A hatóságok emlékeztetnek: a lakás- és egyéb ingatlantüzek leggyakoribb okai között a nyílt láng használata, a meghibásodott fűtőeszközök és az elektromos zárlat szerepel. Az áldozatok jellemzően egyedül élő vagy idős emberek. A katasztrófavédelem ezért felhívja a figyelmet arra, hogy érdemes olyan füstérzékelőt telepíteni, amely nemcsak hangosan jelez, hanem a rokonok okostelefonjára is riasztást küld.
