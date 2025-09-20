szeptember 20., szombat

Életét vesztette

51 perce

Tragédia Újvárosban – halálos tűzeset az reggeli órákban

Címkék#láng#tűzeset#újvárosi haláleset

Szombat reggel kigyulladt egy háromemeletes társasház földszinti lakása. Az újvárosi haláleset megrázta a helyieket: a tűzoltók egy ember holttestét találták az érintett lakás fürdőszobájában.

Duol.hu

Újvárosi haláleset: szombat reggel kigyulladt egy társasház földszinti lakása Tiszaújvárosban, a Lorántffy Zsuzsanna utcában. A tűzben egy ember életét vesztette, a lángokat a tűzoltók rövid idő alatt megfékezték.

Újvárosi haláleset
Az Újvárosi haláleset oka:lakástűz
Fotó: illusztráció

Újvárosi haláleset

A tűzoltók rövid idő alatt megfékezték a lángokat, de a lakásban berendezési tárgyak égtek, sűrű füst keletkezett. A helyszínen tartózkodó személy életét már nem lehetett megmenteni. A katasztrófavédelem tűzvizsgálati eljárásban tárja fel a keletkezés pontos körülményeit - tájékoztatta szerkesztőségünket Dóka Imre tűzoltó őrnagy, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivő-helyettese.

A hatóságok emlékeztetnek: a lakás- és egyéb ingatlantüzek leggyakoribb okai között a nyílt láng használata, a meghibásodott fűtőeszközök és az elektromos zárlat szerepel. Az áldozatok jellemzően egyedül élő vagy idős emberek. A katasztrófavédelem ezért felhívja a figyelmet arra, hogy érdemes olyan füstérzékelőt telepíteni, amely nemcsak hangosan jelez, hanem a rokonok okostelefonjára is riasztást küld.

Korábban írtunk már a lakástüzekről.

 

