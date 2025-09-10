4 órája
Tűzoltók mentették le a sínekről a bajba jutott autót
Baleset miatt csak egy sáv járható az M6-oson Adony térségében.
Forrás: Illusztráció/duol.hu
Adony és Perkáta között, a 6208-as út 3-as kilométerénél egy autó letért az útról, majd a vasúti síneken állt meg. A pusztaszabolcsi hivatásos tűzoltók a járművet eltávolították a vágányokról, valamint megtisztították az úttestet a keletkezett szennyeződéstől.
Frissítés:
Eltávolították a járművet, ismét közlekedhetnek a vonatok Adony és Rácalmás között. A menetrendszerinti közlekedés fokozatosan áll helyre a dunaújvárosi vonalon - írja a MÁVINFORM.
Előzmény:
A Dunaújváros – Pusztaszabolcs vonalon hosszabb eljutási időre, pótlóbuszos közlekedésre kell számítani, mert Adony és Rácalmás között közúti baleset miatt egy gépjármű került a vasúti pályára, emiatt a két állomás között átmenetileg nem közlekedhetnek a vonatok.