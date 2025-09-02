Esők után enyhül a tűzveszély: megszűnt a tilalom, de nem mindenhol

Az elmúlt napok esőzései miatt több térségben mérséklődött a tűzveszély, ezért szeptember 1-től országosan feloldották a tűzgyújtási tilalmat - adta hírül honlapján a katasztrófavédelem. Fejér vármegyében is ismét szabad tüzet rakni a kijelölt helyeken, ám nyolc vármegyében továbbra is tilos a szabadtéri égetés a csapadékhiány miatt. Idén eddig 433 szabadtéri tűzhöz riasztották a tűzoltókat Fejérben, több mint kétmillió négyzetméternyi terület égett le, a legtöbb eset emberi figyelmetlenség következménye volt. A hatóságok hangsúlyozzák: tűzgyújtáskor mindig tartsuk be a szabályokat, csak kijelölt helyen, szélcsendben, felügyelet mellett, vízzel és földdel készenlétben szabad tüzet rakni. Az aktuális szabályokról a katasztrófavédelem honlapján lehet tájékozódni.