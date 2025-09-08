szeptember 8., hétfő

Katasztrófavédelem

56 perce

Tűz, baleset, dráma a nyolcadikon – tűzoltók egész napos akcióban

Címkék#baleset#bozóttüz#katasztrófavédelem

Sűrű napjuk volt a Fejér vármegyei tűzoltóknak szeptember 7-én.

Duol.hu

Kápolnásnyéknél motoros és autó ütközött – a motoros súlyos sérülésekkel került kórházba. Eközben több helyen is bozóttüzekhez riasztották a tűzoltókat: Abán és Sárkeresztúron is sikerült megfékezni a lángokat - adta hírül honlapján a katasztrófavédelem.

Székesfehérváron egy nyolcadik emeleti lakásba rekedt kisgyereket mentettek ki létrás beavatkozással, majd egy kigyulladt autót oltottak el – szerencsére senki sem sérült meg. Rácalmáson egy árokba csúszott járművet húztak ki, itt sem történt személyi sérülés.

A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt.
